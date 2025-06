Flamengo luta até o fim, mas acaba eliminado da Copa do Mundo de Clubes

A equipe alemã iniciou a partida com forte intensidade e rapidamente abriu 2 a 0 antes dos dez minutos iniciais. Já no fim do primeiro tempo, o volante Erick Pulgar sentiu uma lesão no pé direito e teve que ser substituído por Allan. Ao que parece, esses acontecimentos desequilibraram o Rubro-Negro.

Em jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes e mesmo jogando duro, o Flamengo foi derrotado por 4 a 2 pelo Bayern de Munique na tarde deste domingo (29), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida.

