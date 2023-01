Flamengo conta com vantagem no Mané Garrincha para decidir Supercopa contra Palmeiras

RIO DE JANEIRO/RJ - O Flamengo decidirá a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras neste sábado (28), às 16h30 (de Brasília, no estádio Mané Garrincha (DF), que embora não seja em sua cidade natal, o faz se sentir em casa.

O clube rubro-negro já foi bicampeão no local, superando o Athletico-PR, por 3 a 0, em 2020, e o próprio Palmeiras, em 2021, em emocionante disputa de pênaltis.

Na Libertadores de 2021, o Flamengo aplicou uma acachapante goleada por 5 a 1 sobre o Olímpia (Paraguai), que garantiu a vaga para as semifinais. Na fase anterior, a equipe havia goleado também no Mané Garrincha o Defensa y Justicia por 4 a 1.

O Flamengo atuou estes dois jogos da Libertadores de 2021 no Mané Garrincha por conta da pandemia do coronavírus. Na época, o governo do Rio de Janeiro não havia liberado público nos estádios. Já o Distrito Federal, na ocasião, permitia parcialmente a presença de torcedores.

O clube rubro-negro tem um desempenho altamente positivo no Mané Garrincha, com um aproveitamento de 66,6%. Até aqui são 38 vitórias, 24 empates e apenas sete derrotas. Ou seja, o Flamengo venceu mais da metade dos jogos que atuou no estádio.

Torcida rubro-negra esgota ingressos de seu setor na Supercopa

A torcida do Flamengo esgotou seus ingressos para a Supercopa do Brasil deste sábado cinco dias antes da partida. Ao todo, foram disponibilizadas 30 mil entradas para os rubro-negros, que ficarão nos setores Amarelo e Azul do estádio Mané Garrincha.

O clube possui um grande número de torcedores no Distrito Federal, que já lotaram a arena em outras oportunidades em jogos da equipe. Por conta disso, o clube rubro-negro vê a capital do Brasil como um ponto estratégico, tendo cinco lojas oficiais em Brasília.

Flamengo relaciona elenco completo, incluindo lesionados

O Flamengo finalizou, nesta sexta-feira (27), a preparação para a Supercopa do Brasil, e relacionou elenco completo. Bruno Henrique foi relacionado para a partida, porém, não vai atuar.

A iniciativa do time rubro-negro é para que o jogador também possa receber a medalha, em caso de título.

Bruno Henrique ainda se recupera de uma lesão multiligamentar no joelho direito, que aconteceu em junho do ano passado, durante o duelo com o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Ele retornou ao dia a dia do CT Ninho do Urubu em dezembro do ano passado e ainda não há prazo para voltar aos gramados.

Victor Hugo também aparece entre os relacionados, apesar de estar lesionado.

Para o setor mais ofensivo, Vítor Pereira tem à disposição Marinho, Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro.

Recentemente, o Flamengo contou com o retorno do zagueiro Rodrigo Caio, que também se recuperava de uma cirurgia no joelho esquerdo, realizada em setembro de 2022.

Uma provável escalação inicial do técnico Vítor Pereira para este sábado tem: Santos; Guillermo Varela, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luis (Ayrton Lucas); Thiago Maia, Gerson, Éverton Ribeiro, Arrascaeta; Pedro e Gabigol.

Escalação alviverde

O Palmeiras também finalizou as preparações para a Supercopa na manhã desta sexta-feira. Após utilizar um time reserva na vitória contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista, na quarta-feira (25), o técnico Abel Ferreira indicou uma escalação com força máxima para este sábado.

Sem desfalques confirmados, o time alviverde deve ir a campo com: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (28)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Globo e SporTV