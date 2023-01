Em votação aberta, torcida batiza mascote do Amazonas FC; veja

Manaus/AM - A mascote do Amazonas FC foi oficialmente batizada na última quinta-feira (26). Com 48% dos votos, a onça-pintada aurinegra agora se chama Fera. Após 1504 interações na fase final da eleição, a alcunha vencedora superou Naurú (29,9%), Indomável (11,3%) e Furiosa (10,8%) em votação realizada nos canais de comunicação do clube.

“Agradecemos ao torcedor por ter participado massivamente dessa ação que organizamos. Foi um sucesso. Agora a Fera vai estar presente e fazer parte do dia a dia do clube, com participação em jogos, treinos e outras atividades internas, quem sabe até com parceiros e patrocinadores”, explicou o presidente do aurinegro, Weslley Couto.

O nome eleito foi registrado por seis pessoas na primeira fase de votação: Rogério Cabral, Bruno Rocha, Ricardo Souza, Augusto Trajano, Augusto Gouvea e Anderson Bruno. Todos receberão uma camisa oficial e um par de ingressos para assistir a estreia do Amazonas na temporada 2023 no domingo (29), às 15h30, no estádio Carlos Zamith.

O time comandado pelo técnico Rafael Lacerda segue em reta final de pré-temporada, já em solo amazonense após 23 dias no CT do Retrô, em Camaragibe (PE). Nesta sexta-feira (27) e no sábado (28) a equipe realiza suas duas últimas atividades antes de entrar em campo pela primeira vez no ano. Cronograma de venda de ingressos será divulgado pelo clube ainda hoje.