Fifa veta torcida sem camisa, mas americano tira mesmo assim

DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - "As seguintes atividades não são permitidas dentro do estádio", escreveu a Fifa em uma cartilha distribuída digitalmente aos torcedores da Copa no Qatar. Depois de uma série de proibições, a última: "Remover peças de roupa ou de outra forma ficar desnudo (incluindo ficar sem camisa) ou mostrar partes íntimas do corpo."

Com essa regra, o torcedor que frequenta os estádios da Copa não pode repetir um dos gestos mais banais do futebol: tirar a camisa depois de um gol e girá-la no alto da cabeça, uma coreografia repetida por torcidas organizadas do mundo inteiro. Também está proibido ficar mais à vontade em uma tarde de calor, mesmo estando em Doha, uma cidade rodeada por desertos.

A imposição de um dress code mais conservador tem surtido efeito, e até aqui as arquibancadas do Mundial têm visto um público mais comportado do que em outras ocasiões. São raros os corpos a mostra, as pinturas corporais e os trajes de praia, comuns em outras edições da Copa. No lugar deles, entrou em cena outra novidade: a profusão de thobes e abayas, os trajes típicos dos muçulmanos árabes, que constituem a elite da população da Qatar.

Em Inglaterra 0 x 0 EUA, no estádio Al Bayt na sexta (25), a reportagem encontrou uma dessas exceções, um único ponto de pele no meio 68 mil outros de tecido. Atrás de um dos gols, o norte-americano José Corvera vestia uma bandeira na cabeça, um macacão estrelado, uma bolsa e nada mais. Quando o macacão pendia de lado, ele se tornava o único de seu entorno que exibia o torso nu, desafiando a proibição expressa da Fifa. Ousado.

"Eu sei que é proibido, mas está calor, não vejo problema", disse ele no intervalo da partida. Com ascendência de El Salvador e morador de Los Angeles, Corvera disse que tem sido abordado por organizadores, que pedem para que ele se vista, mas não insistem caso ele siga sem camisa. "O pessoal tem sido legal, eles pedem com educação e tudo bem", afirmou. "Não acho legal essa regra. Sei que é um país religioso, mas a Copa não é só desse país. É do mundo inteiro, e no mundo não há nenhum problema em ver futebol sem camisa. Talvez seja uma regra mais voltada para mulheres."

A Argentina estreou na Copa contra a Arábia Saudita às 13h em uma tarde de muito sol em Doha. Nesse dia, a proibição da Fifa caiu por terra, e os argentinos foram vistos sem camisa se aliviando do calor. Mas eles, juntos com o americano Corvera, foram apenas algumas exceções que confirmam a regra, cada vez mais respeitada entre os torcedores no Qatar.

Dentro das quatro linhas, porém, a regra da Fifa parece ser mais uma lei para inglês ver: Jude Bellingham, volante da seleção inglesa, foi visto na sexta desfilando a caminho do vestiário após cumprimentar o colega de Borussia Dortmund, Gio Reyna. Os dois estavam sem camisa.