Incêndio atinge cidade de estreia do Brasil na Copa do Qatar

De acordo com reportagem do jornal The Sun, as autoridades informaram que o incêndio teve início em um prédio em construção, mas que a Defesa Civil logo controlou o fogo e não houve feridos.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio de grande proporção atingiu neste sábado (26) a cidade de Lusail, que recebeu o jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, contra a Sérvia, na última quinta-feira (24).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.