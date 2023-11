Ex-Gonçalense-RJ e Treze-PB, goleiro Luciano Alves reforça Parintins FC

Manaus/AM - Após Robert Fernando, o Parintins FC anunciou mais um goleiro para a próxima temporada, nessa quarta-feira (29). Trata-se de Luciano Alves, de 31 anos, que disputou o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil pela equipe do Nova Iguaçu em 2023. Ainda nessa temporada, o arqueiro defendeu o Gonçalense na Copa Rio.

Formado nas categorias de base do Fluminense, Luciano é o 15º atleta anunciado pelo Tourão e chegará ao Amazonas na primeira semana de dezembro para iniciar a pré-temporada com o restante do elenco, que será comandado por Maurinho Fonseca.

No Rio de Janeiro, Luciano ainda atuou por Bangu, Bonsucesso, Portuguesa e Duque de Caxias. O currículo também marca passagens no Treze-PB, e nas equipes Olímpico Montijo e Almancilense, ambos em Portugal.

"Estou muito feliz em fazer parte deste projeto do Parintins e que vem crescendo a cada ano, juntamente com o Campeonato Amazonense. Estamos chegando, e o torcedor do Tourão pode esperar que vamos lutar bastante para conseguir os novos objetivos. Só tenho a agradecer a Deus e o Parintins por ter confiado no meu trabalho. Espero retribuir da melhor maneira possível, trabalhando muito para dar alegria a nossa torcida e buscar o calendário nacional para 2025", disse Luciano Alves.

Em 2024, o Barezão contará com dez clubes, divididos em duas chaves. O Parintins estará na chave B, juntamente com Manauara, Princesa do Solimões, Rio Negro e São Raimundo no primeiro turno. O jogo de estreia do Tourão será diante do Operário, em local e data a serem divulgados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Elenco do Parintins FC

Goleiros: Robert e Luciano Alves;

Laterais: Állefe, Gabriel Henrique e Matheus Iton;

Zagueiros: Luiz Bahia, Fernando Dias e Marcelo Costa;

Volantes: Victor Léo e Serginho;

Meias: Daniel Costa;

Atacantes: Léo Itaperuna, Darlyson, Weverton e Hugo Santos;

Técnico: Maurinho Fonseca.

Com informações da assessoria