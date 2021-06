Ex-goleiro Aranha é internado na UTI com Covid-19

O ex-goleiro, com passagens por Ponte Preta, Atlético-MG, Santos, Palmeiras e Joinville, encerrou a carreira no Avaí em 2018. Pelo Santos, foi campeão da Copa Libertadores em 2011 e da Recopa Sul-americana em 2012. Em 2015, conquistou a Copa do Brasil pelo Palmeiras.

De acordo com o Globo Esporte, a esposa do jogador, Juliana Aquino, disse que ele está "lutando muito" mas que está esperançosa por resultados positivos. Ela também chegou a ser hospitalizada devido a complicações da doença, mas já teve alta. O ex-jogador passou a apresentar os sintomas em seguida.

