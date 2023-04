Ex-dirigente explica por que Real Madrid não contratou Neymar em 2006

SANTOS/SP - Ramón Martínez, ex-secretário-técnico do Real Madrid, explicou o motivo de o clube não ter contratado Neymar em 2006, quando o jogador ainda tinha 13 anos.

Neymar passou dez dias treinando no Real Madrid quando tinha 13 anos de idade.

O futebol do brasileiro impressionou e o clube chegou a acertar detalhes para contratar o menino do Santos.

O Real Madrid, porém, não quis comprar uma casa para a família de Neymar e a negociação recuou.

As informações foram reveladas por Ramón Martínez em entrevista ao jornal espanhol Marca. Ele passou 25 anos como diretor do clube merengue.

"Ele passou dez dias treinando aos 13 anos. O representante do Robinho, Wagner Ribeiro, me falou dele, mas teve mil pedidos de meninos que queriam vir treinar. Então ele pagou a viagem do 'Ney' e nós jogamos um jogo com crianças da idade dele. E, uau, era um alienígena. Driblava todo mundo e fazia gol. Mais uma jogada... e gol".

Por que não deu certo? "No final conversamos e tudo foi acertado com o pai: salário, matrícula... mas travou. Faltou uma coisa: os avós viviam no Brasil e teríamos que comprar uma casa no valor de 60.000 euros. O clube não concordou e a contratação foi frustrada".

Faltou Florentino Pérez. "O problema é que Florentino [presidente do clube] não estava mais lá. Com ele a contratação não teria escapado. 'Ney' tinha 13 anos e era algo incrível. Nunca vi um caso como ele".