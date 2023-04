MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - A revista alemã Die Aktuel publicou nesta semana o que anunciou falsamente como "primeira entrevista com Michael Schumacher" após o acidente que aparentemente lhe tirou a consciência em 2013.

Schumacher, obviamente, não foi ouvido na entrevista. A revista usou um chat de inteligência artificial para gerar as respostas e atribuí-las ao sete vezes campeão mundial de Fórmula 1. A família do ex-piloto diz que vai à Justiça contra a publicação.

A revista colocou como machete: "Nada de meias-sentenças parcas e nebulosas de amigos. Mas respostas dele! Por Michael Schumacher, 54"

Uma das respostas publicadas pela Die Aktuel: "Minha vida mudou completamente desde então [o acidente]. Foi uma época terrível para minha esposa, meus filhos e toda a família."

Outra: "Fiquei tão gravemente ferido que fiquei em uma espécie de coma artificial por meses, porque meu corpo não teria lidado com isso de outra forma. Eu estava passando por um momento difícil, mas a equipe do hospital conseguiu me levar de volta para minha família".

O site utilizado para a "entrevista" foi um programa chamado Character.ai, que funciona nos moldes do já conhecido ChatGPT. Só ao fim do texto pode-se ler um tipo de explicação.

"Michael Schumacher realmente disse tudo sozinho? A entrevista foi online. Em uma página que tem a ver com inteligência artificial, ou IA, para abreviar", anotou a revista, cuja data de capa é de 15 de abril de 2023.

Na primeira página da versão impressa, há a inscrição "parece enganosamente real", que soa como um disclaimer, antecipando as críticas.

A publicação causou assombro no país. O comentarista de mídia alemã Boris Rosenkranz escreveu num artigo que a peça era "estúpida demais para ser verdade".

Desde o acidente de esqui na França, em 29 de dezembro de 2013, a condição médica do ex-piloto é desconhecida e sua família faz de tudo para proteger sua privacidade. Acredita-se que Schumacher esteja na casa da família, na Suíça.

Em 2021, a Netflix lançou o documentário "Schumacher", no qual sua mulher Corinna diz que "Michael está aqui. Diferente, mas ele está aqui e acho que isso nos dá força".

Seu filho, Mick Schumacher, seguiu a carreira do pai e se tornou corredor de Fórmula 1. Mas perdeu sua vaga na equipe Haas no ano passado e agora é piloto reserva na Mercedes.

Processar a Die Aktuel (o atual, em português) não é uma novidade para a família Schumacher, que já o fez em pelo menos duas outras ocasiões, em relação a "capas enganosas".

Em 2014, a publicação colocou uma foto de Michael e Corinna na primeira página com a manchete "Acordado". Mas o título se referia a outra reportagem da revista naquela edição, que falava de pessoas acordando do coma, ao contrário do próprio Schumacher.

Um ano depois, estampou uma foto de Corinna na capa com a legenda "Corinna Schumacher - um novo amor a faz feliz". Mas o texto era sobre sua filha Gina. O processo por capas enganosas foi arquivado.