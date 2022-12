Estrela de Camarões rebate crítica sobre atuações na Copa

O jogador do time italiano riu, desconfortável. E rebateu: "O que posso dizer é que dou o melhor. O que você disse não é verdade. Não sei que jogos você assiste. Vou te contar uma coisa: quando você analisa desempenho em jogos internacionais e jogos de seleções é totalmente diferente. Jogo com coração por Camarões, não importa se bom ou ruim. Se você analisar minha estatística, eu corro mais por Camarões. O que você disse é ridículo. Eu não engano, eu dou tudo quando jogo por Camarões", disse o jogador.

Anguissa tem sido destaque do Napoli na atual temporada europeia. Diante do Liverpool, em uma goleada, foi um dos melhores em campo. Foi neste contexto que o repórter de uma televisão camaronesa perguntou se o deu desempenho pelo time nacional era inferior.

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Houve um momento tenso, nesta quinta-feira (1º), entre um jornalista e o meia Anguissa durante a entrevista prévia ao jogo do Brasil, desta sexta (2), último da fase de grupo da Copa do Qatar. O repórter criticou o desempenho do meia do Napoli no Mundial e perguntou se ele deveria pedir desculpas à nação. O jogador rebateu e disse que o discurso era "ridículo".

