Estádio Ismael Benigno é palco do Circuito Futebol Social neste sábado, em Manaus

Manaus/AM - Neste sábado (18), a partir das 8h, o Estádio Ismael Benigno recebe o Circuito Futebol Social - Etapa Amazonas. O evento inédito em Manaus reunirá mais de 150 atletas de base do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), em um dia de atividades esportivas, proporcionando experiências de vida transformadoras, usando como instrumento principal o futebol.

“É uma oportunidade única para nossos atletas que tanto sonham em ir para o futebol de alto rendimento, participar dessa etapa em Manaus, que pode abrir outros caminhos. Reafirmando o compromisso do governador Wilson Lima, com o esporte de base”, disse Ediglê Farias, coordenador de futebol do Pelci.

Organizado pela Associação Brasileira de Futebol Social, a Etapa Amazonas, acontecerá em um dia inteiro de disputas, com fases classificatórias e eliminatórias. Serão 20 equipes de futebol masculino, e 6 grupos no feminino, reunindo núcleos do Pelci, de diversos bairros de Manaus.

As atividades realizadas no Futebol Social, acontecem em etapas em vários estados do Brasil, com mais de 20 anos, movimentando comunidades e projetos sociais esportivos no país. Só este ano, o evento já passou por São Paulo, Distrito Federal e já tem compromisso marcado no Rio de Janeiro, Pará e Ceará.

Por meio dessas ações a equipe organizadora do Futebol Social, visa proporcionar experiências de vida únicas aos jovens que têm no esporte a chance de conhecer outras realidades e viver momentos de lazer e entretenimento. Após essa etapa, serão selecionados os atletas que se destacaram nesta edição, para compor o elenco dos times da etapa nacional, que acontece em 2024.

“Estar no Amazonas, um dos principais estados das regiões brasileiras é muito importante para o Futebol Social. E essa parceria com o Governo do Amazonas por meio da Sedel, nos proporcionou atingir um número grande de crianças através do Pelci e não temos dúvida do impacto que vai trazer para os participantes e lideranças”, disse o diretor do Futebol Social, Guilherme Araújo.

Vôlei

No Ginásio Renné Monteiro, no sábado e domingo (18 e 19) a partir das 8h, acontece a 4ª edição da Taça Vôlei é Vida. O evento conta com mais de 73 equipes, divididas nas categorias infantil, juvenil e adultos, tendo como principal objetivo incentivar o crescimento da modalidade de voleibol por meio de uma competição inter-regional entre as equipes do estado.

Municipíadas- Futsal

Na Vila Olímpica de Manaus, a partir das 8h, no sábado (18/11), acontecem os jogos de futsal, da 24ª Municipíadas. Nos naipes masculino e feminino, as equipes formadas por alunos da rede municipal, vão em busca das melhores colocações na competição.

Agenda completa

Estádio Ismael Benigno

Competição: Circuito Futebol Social Etapa Amazonas

Data e hora: Sábado (18/11), às 8h

Organização: Associação Brasileira de Futebol Social

Entrada: Gratuita

Ginásio Renné Monteiro

Competição: 4ª Taça Vôlei é Vida

Data e hora: Sábado e domingo (18 e 19/11), às 8h

Organização: SEDUC

Entrada: Gratuita

Vila Olímpica de Manaus

Competição: Municipiadas - Futsal

Data e hora: Sábado (18/11), às 8h

Organização: SEMED

Entrada: Gratuita