Em jogo emocionante, Palmeiras conquista sua primeira Supercopa

Brasília/DF – A decisão da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, que aconteceu neste sábado, dia 28, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, teve como destaque a estreia de novo equipamento do Flamengo e do Palmeiras, já que ambos jogaram de mantos novos e, embora o Flamengo tenha aberto o placar, o Palmeiras fez dois gols na etapa inicial e o placar final ficou em Palmeiras 4 x 3 Flamengo.

O primeiro tempo – e o jogo todo - foi disputadíssimo e não faltou cartão amarelo inclusive para o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira. O Flamengo conseguiu marcar o primeiro gol da partida, em cobrança de pênalti convertida por Gabigol aos 25 minutos, mas o Palmeiras conseguiu empatar, aos 38 minutos, em jogada finalizada por gol de Rafael Veiga.

Na sequência, e já nos acréscimos, Gabriel Menino chutou de fora da área sem defesa para o goleiro Santos, do Flamengo, e a etapa inicial, que foi até aos 52 minutos, terminou com o placar de 2 a 1 a favor do Palmeiras. É de se registrar que o juiz Wilton Sampaio teve muito trabalho ante o jogo agressivo das duas equipes.

O Flamengo conseguiu empatar o jogo, já no início do segundo tempo, com gol marcado – de novo – por Gabigol, aos 6 minutos. Placar: Palmeiras 2 x 2 Flamengo. Mas as emoções continuaram fortes e, em pênalti marcado contra o Flamengo, o camisa 23 do Palmeiras, Rafael Veiga, marcou seu segundo gol. Placar: Palmeiras 3 x 2 Flamengo. Essa contagem, porém, só ficou dois minutos e Pedro marcou o gol de empate do rubro-negro aos 15 minutos, assim, o placar ficou em Palmeiras 3 x 3 Flamengo.

Aos 28 minutos, o camisa 25 do Palmeiras, Gabriel Menino, marcou seu segundo tento e o quarto gol da equipe paulista e o placar foi ficou em Palmeiras 4 x 3 Flamengo. A etapa final teve acréscimo de 8 minutos.

Empurrões em campo

O jogaço teve mais emoções e aos 17 minutos do 2º tempo, o goleiro Weverton, do Palmeiras, e Gabigol, se estranharam, trocaram empurrões e quase vão aos tapas se não fosse a intervenção de outros atletas.

Escalação:

Palmeiras: 21 Weverton, 2 Marcos Rocha, 15 Gustavo Gómez, 26 Murilo, 22 Piquerez, 25 Gabriel Menino, 8 Zé Rafael, 23 Raphael Veiga, 7 Dudu, 10 Rony, 16 Endrick,

Técnico: Abel Ferreira

Flamengo: 1 Santos, 2 Varela, 23 David Luiz, 4 Léo Pereira, 6 Ayrton Lucas, 8 Thiago Maia, 20 Gerson, 7 Everton Ribeiro, 14 Arrascaeta, 10 Gabriel, 9 Pedro

Técnico: Vítor Pereira

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

Quarto árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)