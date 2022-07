Do que os times brasileiros precisam para ir às quartas na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa Libertadores conhecerá a partir desta terça-feira (5) as oito equipes classificadas para as quartas de final, e existe a possibilidade de seis delas serem brasileiras. Mas, enquanto alguns clubes encaminharam suas vagas na última semana, outros entrarão em campo pressionados nos jogos de volta das oitavas de final.

Athletico, Palmeiras e Flamengo foram os únicos que venceram seus duelos de ida na fase e levam vantagem para o mata-mata desta semana. Já Atlético-MG, Corinthians e Fortaleza empataram seus confrontos e precisam de triunfos para seguir no torneio continental.

Atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras é o clube com situação mais confortável, já que vem de vitória por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño. Além disso, o time de Abel Ferreira contará com o apoio do Allianz Parque lotado.

O Corinthians tem a difícil missão de vencer o Boca Juniors em La Bombonera após o empate sem gols da última semana na Neo Química Arena.

Vale lembrar que o gol fora não é mais um critério de desempate.

A reportagem detalha o que cada time brasileiro precisa fazer para avançar às quartas de final da Libertadores.

Atlético-MG

Após empate em 1 a 1 com o Emelec fora de casa, com direito a pênalti perdido por Hulk, o Atlético-MG conta com o apoio de sua torcida para se classificar às quartas da Libertadores. O time de Turco Mohamed recebe os equatorianos no Mineirão, nesta terça (5), às 19h15 (de Brasília), e precisa de uma vitória por qualquer placar para avançar.

Athletico-PR

Os comandados de Felipão conquistaram a vitória por 2 a 1 sobre o Libertad (PAR) na última terça-feira, na Arena da Baixada, e vão para o Defensores del Chaco com a vantagem do empate. Em outras palavras, o Athletico-PR precisa de, no mínimo, uma igualdade, nesta terça (5), às 21h30 (de Brasília), para avançar. A vitória por qualquer placar também classifica o time brasileiro.

Corinthians

O Corinthians foi o único brasileiro a não balançar as redes na ida nas oitavas de final da Libertadores. Após empate em 0 a 0 com o Boca Juniors na Neo Química Arena —marcado pelo pênalti desperdiçado por Roger Guedes— os comandados de Vitor Pereira buscam uma vitória por qualquer placar, nesta terça (5), às 21h30 (de Brasília), em La Bombonera para ir às quartas de final. Nova igualdade leva a disputa para os pênaltis.

Palmeiras

O Palmeiras é o brasileiro com maior vantagem nas oitavas de final da competição continental. O time de Abel Ferreira venceu o Cerro Porteño por 3 a 0, no estádio La Olla, na última quarta-feira, e mesmo se perder por até dois gols de diferença segue na Libertadores. Um empate ou vitória por qualquer placar, nesta quarta (6), às 19h15 (de Brasília), no Allianz Parque, também colocam o atual bicampeão nas quartas.

Flamengo

O Flamengo venceu o Tolima por 1 a 0 na última quarta-feira, na Colômbia, e precisa, no mínimo, de um empate, nesta quarta (6), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para avançar na competição. Um triunfo em casa também coloca o Rubro-Negro nas quartas de final.

Fortaleza

Último representante brasileiro a entrar em campo, o Fortaleza busca uma vitória sobre o Estudiantes (ARG), no Jorge Luis Hirschi, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília) para ir às quartas. No jogo da ida, disputado no Castelão, o time da capital cearense empatou em 1 a 1.