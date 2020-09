Djokovic acerta bolada acidental em juíza e é desclassificado do US Open

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De forma inesperada, o grande favorito e número 1 do mundo, Novak Djokovic, foi eliminado do US Open no domingo (6) e abriu o caminho para um campeão inédito de Grand Slam.

Ainda no primeiro set das oitavas de final contra o espanhol Pablo Carreño Busta, quando Djokovic perdia por 6 a 5, o sérvio atingiu, de forma acidental, a juíza de linha com uma bolada na garganta, fora de um ponto. Ele pediu desculpas, mas foi punido com a desclassificação.

Dentre os já campeões de Slam, Rafael Nadal, Roger Federer, Stan Wawrinka e Juan Martin Del Potro não disputaram o torneio. Já Andy Murray e Marin Cilic foram eliminados, respectivamente, na segunda e na terceira rodada.

Assim, US Open coroará alguém que nunca foi campeão de um dos quatro principais torneios. Isso não acontece desde que Cilic venceu este mesmo torneio em 2014.

Aos 29 anos, Carreño é o 27º do mundo. Dentre os principais tenistas que restaram no torneio, o melhor ranqueado é Dominic Thiem, terceiro colocado. Daniil Medvedev é o 5º e Alexander Zverev (único destes que já jogou e venceu sua partida das oitavas) é o 7º.

"De acordo com o livro de regras de Grand Slams, após a ação de intencionalmente ou imprudentemente acertar a bola de forma perigosa ou acertar a bola de forma negligente, independentemente das consequências, o juiz do US Open eliminou Novak Djokovic do US Open", explicou a organização do torneio.

O atleta ainda perderá todos os pontos conquistados nesta edição e não receberá nenhuma premiação, além de poder ser multado. Segundo o livro de regras, cabe ao juiz, junto com os seus supervisores, decidir punir a infração de Djokovic (conduta inapropriada) com a eliminação, sendo a bolada intencional ou não.

O tenista não quis dar entrevistas, mas se pronunciou em uma de suas redes sociais. "Toda esta situação me deixou muito triste e vazio. O torneio me disse que graças a Deus ela está se sentindo bem. Eu estou extremamente sentido de ter causado tanto estresse a ela, de modo totalmente sem intenção, tão errado", escreveu.

O fato já aconteceu outras vezes no circuito. Denis Shapovalov, em 2017, já perdeu uma partida da Copa Davis após dar uma forte bolada em um juiz, aparentemente também sem intenção.

Outro episódio que se enquadra na mesma categoria do caso de Djokovic aconteceu quando David Nalbandian, em 2012, chutou uma placa que acertou um juiz de linha no torneio de Queens.

Em 1998, Guga foi eliminado da chave de duplas de Roland Garros (junto com Fernando Meligeni) ao arremessar uma raquete na direção do juiz (que desviou) e atingir um espectador.

Desde que o circuito do tênis parou em razão do vírus, o número 1 do mundo vem sendo o centro das atenções.

Ainda com os torneios suspensos, o tenista organizou uma competição amistosa e com público na Sérvia e na Croácia. O evento causou um surto de Covid local, que atingiu os atletas, inclusive ele.

Enquanto vários tenistas preferiram não disputar o US Open na "bolha" criada para o torneio, o sérvio foi aos EUA, mas não ficou no mesmo hotel que os demais atletas.

Djokovic alugou uma casa --possibilidade dada pela organização-- para se isolar e, segundo ele, conseguir suprir suas necessidades mentais para jogar em alto nível. Lá deu uma entrevista ao The New York Times na qual se desculpou pelo torneio que organizou, mas também pediu que o fato não se transformasse em uma caça às bruxas.

Dono de 17 títulos de Grand Slam, ele perdeu grande oportunidade de se aproximar de Nadal (19) e Federer (20). Até então, estava invicto em 2020.

Resta apenas uma competição desta magnitude no ano. Roland Garros, entre 21 de setembro e 11 de outubro.

Wimbledon, a mais tradicional das quatro, foi cancelada, e o Australian Open foi realizado no início do ano, quando Djokovic sagrou-se campeão.

Dentre os tenistas que restam no US Open, Thiem é quem tem mais experiência, tendo chegado a três finais de Slam na carreira. Perdeu para Nadal (2018 e 2019) em Roland Garros e para Djokovic no Australian Open de 2020.

Daniil Medvedev também já bateu na trave. Foi no US Open do ano passado, quando foi derrotado também por Nadal.

Já o melhor resultado de Zverev em Slams foi a semi na Austrália, neste ano.