Cuiabá vence o Fortaleza por 2 a 1 na arena Pantanal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza enfrentou o Cuiabá na noite deste domingo (12), na arena Pantanal, e foi derrotado pelo placar de 2 a 1.

Os gols da noite foram marcados por Deyverson e Pitta, para o Cuibá. O Fortaleza descontou com Pikachu.

O resultado não foi bom para Fortaleza, que soma o seu sexto jogo sem vencer na elite do Campeonato brasileiro. Com o revés, o tricolor mantém os 43 pontos, na 12ª colocação do campeonato. O rival da noite, com 47, está em nono na tabela.

Na próxima rodada do Brasileiro, a de número 35, o Fortaleza enfrenta o Palmeiras no próximo domingo (26), às 18h30, no Castelão. O Cuiabá também enfrenta outro clube paulista, o São Paulo, também no mesmo dia e horário, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 1 FORTALEZA

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 12 de novembro 2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR/Fifa-RN)

Cartões amarelos: Deyverson (Cuiabá); Machuca e João Ricardo (Fortaleza)

Gols: Deyverson, do Cuiabá, aos 5 minutos do primeiro tempo; Pitta, do Cuiabá, aos 46 minutos do segundo tempo; e Yago Pikachu, do Fortaleza, aos 52 minutos do segundo tempo.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Pk (Uendel); Allyson, Raniele (Filipe Augusto) e Denilson; Jonathan Cafu (Fernando Sobral), Deyverson (Pitta) e Clayson (Derik Lacerda). Técnico: António Oliveira.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto (Calebe), José Walisson e Pochettino (Thiago Galhardo); Guilherme (Machuca), Lucero e Marinho (Yago Pikachu). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.