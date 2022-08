Cuca desafia matemática no Atlético-MG pelo bi brasileiro

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Dez pontos separam o líder Palmeiras do Atlético-MG, que ocupa a sétima colocação no Campeonato Brasileiro. O atual campeão tem apenas 1% de chance de título e está praticamente fora da disputa. Mas há uma pessoa na Cidade do Galo que já desafiou a matemática e venceu: o técnico Cuca. Em 2009, à frente do Fluminense, o treinador ajudou a evitar o rebaixamento da equipe, que tinha 99% de chance de queda.

De acordo com o site Probabilidades no Futebol, do departamento de matemática da UFMG, o Atlético tem somente 1,2% de possibilidade de terminar a temporada como campeão brasileiro. Com campanha muito abaixo do que fez na temporada passada, o Galo precisa vencer 15 dos 18 jogos que restam, segundo as contas do próprio Cuca.

Algo que o treinador alvinegro conseguiu uma vez, já que em 2009, o Fluminense comandado por ele tinha apenas 1% de chance de ficar na Série A e conseguiu. Quarto técnico do Tricolor naquela temporada, Cuca assumiu a equipe das Laranjeiras na 22ª rodada, com 16 pontos conquistados e na lanterna da competição. Nas duas primeiras partidas, diante do Náutico e do Botafogo, foram dois empates, nenhuma melhora na classificação e a possibilidade de rebaixamento chegou aos 99%, de acordo com os matemáticos na época.

Eram somente três vitórias em 24 rodadas, o que deixava o Fluminense como um virtual rebaixamento. Para não cair, seria necessário somar quase 30 pontos em 42 por disputar, nas 14 partidas finais. A reação parecia improvável, mas aconteceu e se tornou um dos maiores trabalhos de Cuca.

O Tricolor carioca terminou a competição com 46 pontos, um a mais do que o Coritiba, após o empate em 1 a 1, no Couto Pereira, na última rodada. A partida que ficou marcada pela invasão da torcida coxa-branca ao gramado e também pela salvação do Fluminense, que no ano seguinte foi o campeão brasileiro.

A campanha de 2009 é lembrada até hoje pela torcida tricolor, e o bordão "Time de Guerreiros" criado naquela temporada se tornou uma das marcas do clube. Além de Cuca, outro atleticano que estava naquela campanha memorável do Fluminense era o lateral direito Mariano.

Novamente com o desafio de superar a matemática, Cuca vai precisar de aproveitamento ainda maior do que teve com o Fluminense para levar o Atlético-MG ao título em 2022. Mas para começar, o Galo deve ter uma equipe mista para encarar o Athletico-PR neste domingo (7), às 19h, no Mineirão, pela 21ª rodada. O treinador pretende usar o que tem de melhor à disposição, mas o duelo contra o Palmeiras, na próxima quarta (10), pelas quartas de final da Libertadores, é a principal meta do ano.

Com 32 pontos conquistados em 20 rodadas, o Atlético-MG precisa somar mais de 40 pontos para ter chance de ser campeão brasileiro, como mostra o histórico da competição. Apenas uma vez que o título ficou com uma equipe que não passou de 70 pontos, que foi o Flamengo, em 2009.

O Atlético-MG deve ter a seguinte formação para encarar os paranaenses: Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan, Otávio e Nacho Fernández; Eduardo Vargas, Alan Kardec (Eduardo Sasha) e Pedrinho.

Também na parte de cima da tabela, o Athletico-PR começou a rodada em quarto lugar, com 34 pontos. Mas assim como seu adversário, o Furacão deve preservar seus principais jogadores, pois enfrentará o Estudiantes na próxima quinta (11) pelas quartas de final da Libertadores. Assim, o técnico Luiz Felipe Scolari deve mandar a campo uma formação reserva, deixando de lado seus principais atletas, como Fernandinho, Pablo e David Terans.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (5)

Juiz: Bráulio da Silva Machado (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Transmissão: Sportv e Premiere