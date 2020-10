Cruzeiro vence Paraná, segue invicto com Felipão e seca rivais contra o Z-4

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro reencontrou o caminho da vitória jogando no Mineirão, na noite desta sexta-feira (30), ao vencer o Paraná, por 2 a 0, na 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado tira os mineiros provisoriamente do Z-4.

Agora a equipe azul seca o Náutico e Figueirense para não voltar à zona de rebaixamento.

Os gols do time estrelado foram marcados por Marcelo Moreno e Airton, todos ainda no primeiro tempo.

O triunfo celeste em cima dos paranaenses foi o primeiro de Felipão desde o seu retorno ao clube. E foi também a primeira partida do treinador no estádio nessa segunda passagem dele pelo time mineiro. Sob o comando do treinador, o Cruzeiro está invicto, com duas vitórias [Operário e Paraná] e um empate [Náutico].

A próxima partida do Cruzeiro é daqui a uma semana, no dia 6 de novembro, às 19h15, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O time estrelado agora seca os rivais

Já o Paraná recebe o Confiança no mesmo dia, mas às 21h30, no Durival Britto, em Curitiba.

A vitória cruzeirense em cima do Paraná colocou fim a um jejum de 30 dias do time celeste sem vitória no Mineirão. A última vez que o Cruzeiro havia conquistado três pontos em casa foi na 12ª rodada, com os 3 a 0 em cima da Ponte Preta.

Entre a vitória em cima da Macaca, em 30 de setembro, e o triunfo contra o Paraná, o Cruzeiro passou duas partidas sem vencer em casa. Tropeçou no Sampaio Corrêa [perdeu por 2 a 1] e empatou com o Juventude [0 a 0].

O Paraná é o quinto colocado na Série B do Campeonato Brasileiro e por causa da derrota para o Cruzeiro vê sua posição sob risco. A Ponte Preta pode ultrapassá-lo, assim como o CRB, CSA e até o Confiança, dependendo em alguns casos de critérios de desempate destacados no regulamento.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte

Juiz: Thiago Luis Scarascati (SP)

Gols: Marcelo Moreno, ao 1min do 1º tempo; e Airton, aos 38min do 1º tempo

Cartão amarelo: Airton, Régis, Marcelo Moreno (CRU); Johny Douglas (PAR)

CRUZEIRO

Fábio; Raúl Cáceres, Cacá (Adriano), Manoel e Patrick Brey; Jadsom Silva, Ramon; Airton (Machado), Marquinhos Gabriel (Welinton) e Régis (Claudinho); Marcelo Moreno. T.: Luiz Felipe Scolari

PARANÁ

Marcos; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Juninho; Jhony Douglas (Karl), Higor Meritão, Renan Bressan (Bruno Xavier) e Thiago Alves (Vitinho); Andrey e Léo Castro (Guilherme Biteco). T.: Alan Aal