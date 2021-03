Corinthians se reapresenta apenas com reservas em campo após Dérbi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira (4), dia seguinte ao empate em 2 a 2 com o Palmeiras, na Neo Química Arena, em jogo válido pelo Campeonato Paulista.

O técnico Vagner Mancini trabalhou apenas com os reservas em campo, enquanto os atletas que iniciaram o Dérbi ficaram na parte interna do CT Joaquim Grava realizando exercícios regenerativos na academia.

A atividade desta manhã foi apenas para manter os atletas com ritmo de treinamento. Isso porque o Corinthians tem 16 desfalques confirmados: nove atletas estão com Covid-19, outro tem suspeita de infecção, e seis estão entregues ao departamento médico.

Com grupo reduzido, a comissão técnica pouco pôde fazer pensando no aspecto coletivo do time.

Como é de costume em dias que sucedem as partidas, os jogadores que iniciaram o clássico diante do Palmeiras foram poupados do treino com bola no gramado. Já os reservas foram divididos em três grupos e fizeram uma atividade em campo reduzido.

O atacante Gustavo Mosquito, que se recupera de um trauma no joelho direito, e o zagueiro Léo Santos, em fase final de recuperação de uma lesão no adutor, trabalharam com o fisioterapeuta Luciano Rosa e estão em transição do departamento médico para os gramados.

Nos próximos dias, a dupla deverá ser reintegrada ao elenco do Corinthians e poderá ser utilizada por Mancini na sequência da temporada.

No domingo (7), às 11h, o Corinthians receberá a Ponte Preta pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O time corintiano ainda não venceu no Estadual, pelo qual somou dois empates até aqui.