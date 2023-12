Corinthians perde em casa para Internacional por 2 a 1

Aos 20 minutos, Maurício mandou de calcanhar para Bustos, Valencia disputou com Gil, e a bola sobrou para o Wanderson bater de primeira e balançar a rede do Timão.

Romero, do Corinthians, balançou a rede colorada aos 12 minutos do segundo tempo: Matheus Araújo lançou para Gabriel Moscardo, que cruzou para o camisa 11 empatar o jogo.

O Internacional começou forte no ataque e aos 35 do primeiro tempo, Bustos avançou pela direita e cruzou, Maurício atrasou o passo, recebeu na entrada da área e mandou no cantinho de Cássio.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.