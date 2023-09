Corinthians fecha preparação para enfrentar o Botafogo nesta sexta

A equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo iniciou a atividade do dia na academia, parte interna do CT, com ativações e força. Na sequência, os atletas foram ao campo 3, para realizar trabalhos com bola. Em um primeiro momento, o grupo fez um aquecimento com a equipe de preparação física.

São Paulo/SP - Na tarde de quinta-feira (21), no CT Dr. Joaquim Grava, o Timão encerrou os preparativos para receber o Botafogo, nesta sexta-feira (22), às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, informou a Agência Corinthians.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.