Corinthians encaminha rescisão com Luan e calcula economia de R$ 5 milhões

No início do mês, Luan foi agredido por torcedores organizados em um motel de São Paulo. Ele foi ameaçado de "coisa pior" se não rescindisse o contrato. Esse foi o estopim para acelerar a saída.

O clube gaúcho teve dúvidas por conta da condição física de Luan, que ainda não jogou neste ano, mas se convenceu com relatórios enviados pelo Corinthians. O contrato será curto, com possibilidade de renovação para 2024.

O Grêmio já tem um acerto com Luan e espera pela liberação oficial do Corinthians para anunciar o retorno do jogador de 30 anos. O técnico Renato Gaúcho pediu a contratação.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians encaminhou nas últimas horas a rescisão amigável do contrato com o meia-atacante Luan.

