Corinthians bate São Paulo no fim e leva Paulista feminino com público recorde

O lance mudou a cara do jogo, equilibrado após o intervalo. O São Paulo chegou a balançar o travessão, em cabeceio de Gláucia, mas o público recorde não se decepcionou. Aos 45, Adriana recebeu na entrada da área e bateu no cantinho, de pé esquerdo, para decidir o campeonato.

Foi o terceiro título da temporada do Corinthians, que já havia triunfado no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Desde 2016, quando reativou a modalidade, o clube acumulou múltiplos troféus e se estabeleceu como grande força do país.

O chute de Adriana aos 45 minutos do segundo tempo definiu a vitória por 3 a 1 da equipe preta e branca, que havia perdido o jogo de ida por 1 a 0. O lance foi festejado pelos 30.077 espectadores presentes em Itaquera, público recorde em uma partida de equipes femininas do Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians ampliou sua hegemonia no futebol feminino conquistando um título do jeito de que sua torcida tanto gosta. Foi só nos acréscimos que o time alvinegro chegou ao gol de que precisava para conquistar o Campeonato Paulista sobre o São Paulo, na Neo Química Arena.

