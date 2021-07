Contra o América-MG, Atlético-GO mira sequência positiva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vencer o Santos na Vila Belmiro, o Atlético-GO tenta engrenar, neste domingo (1), diante do ameaçado América-MG, em partida no Antônio Accioly, pela 14ª rodada do Nacional.

A vitória do último domingo sobre o time paulista fez o Atlético-GO subir para a oitava posição, com 18 pontos, e encerrou uma sequência de três rodadas sem triunfo.

No meio da semana, porém, voltou a vacilar e perdeu fora de casa para o Athletico-PR, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Contra o América-MG, portanto, a equipe busca se valer do mando de campo para bater um adversário que é apenas antepenúltimo colocado e, assim, se segurar na metade de cima da classificação.

Em relação ao time titular, o destaque é a ausência do goleiro Fernando Miguel, que está suspenso. Maurício Kozlinski assume a vaga.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)