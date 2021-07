Thiago André fica em último em bateria dos 800 m nas Olimpíadas

"Sei o que vim passando nessas últimas semanas. Vinha numa batalha muito grande, de poder fazer um camping fora do país para treinar, e os países estavam fechados. Nem todo dia a gente vence, mas não vou sair daqui de cabeça baixa ou triste com meu resultado", completou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.