Dressel é ouro com recorde mundial nos 100 m borboleta em Tóquio-2020

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Caeleb Dressel garantiu ouro e recorde mundial na abertura do dia de finais da natação nas Olimpíadas de Tóquio-2020, neste sábado (31, horário local), ainda noite de sexta (30) no Brasil.

O americano de 24 anos quebrou sua própria marca nos 100 metros borboleta (49s50) ao bater na frente com 49s45. Em segundo ficou o húngaro Kristof Milak, com 49s68. O suíço Noe Ponti fechou o pódio com 50s74.

O resultado foi motivo de festa da delegação americana, uma das mais ruidosas das arquibancadas do centro aquático de Tóquio, com a primeira quebra de recorde por um atleta do país nos Jogos.

Dressel agora soma três ouros (também nos 100 m livre e no revezamento 4 x 100 m).