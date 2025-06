Com recorde de Memphis, Holanda amassa Malta e segue 100% nas Eliminatórias

Com a vitória, a equipe segue com 100% de aproveitamento e lidera o grupo, mesmo com um jogo a menos que a Finlândia.

Van Dijk também marcou no primeiro tempo, que terminou 3 a 0. Na etapa final, a Holanda ampliou com gols de Xavi Simons, Malen (2), Lang e Van de Ven.

Destaque para Memphis Depay, do Corinthians, que marcou dois gols e igualou o recorde de Robin van Persie como maior artilheiro da seleção holandesa, com 50 gols.

A Holanda goleou Malta por 8 a 0 nesta terça-feira (10), pela segunda rodada do grupo G das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

