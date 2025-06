Para realizar sonho de Ancelotti, CBF estuda Maracanã para fechar Eliminatórias

Ancelotti, que nunca esteve no estádio, expressou o desejo pessoal de comandar a Seleção Brasileira no Maracanã. A sugestão evidencia sua autonomia na gestão atual da CBF.

O técnico Carlo Ancelotti sugeriu à CBF que o jogo entre Brasil e Chile, em 4 de setembro, pelas Eliminatórias, seja realizado no Maracanã. A confederação analisa o pedido, que, se aceito, quebraria o rodízio regional de sedes com dois jogos seguidos no Sudeste.

