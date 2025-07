Com gol nos acréscimos, Bragantino vence o Corinthians pelo Brasileirão

O Bragantino venceu o Corinthins em 2 a 1 na tarde deste domingo (13), na Neo Química Arena pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Eduardo Sasha abriu para o Bragantino aos 31 minutos do primeiro tempo e Cacá balançou a rede para o Timão aos 9 minutos do segundo tempo. Surpreendentemente, aos 52, nos acréscimos, do segundo tempo, Thiago Borbas, somou para o Bragantino.

O Bragantino era o quarto colocado com 23 pontos, com sete vitórias, agora três empates e três derrotas em 13 partidas, um ponto atrás do terceiro colocado Bahia e do vice-líder Cruzeiro.

Já o Corinthians está na décima posição com 16 pontos, com quatro vitórias, agora cinco empates e quatro derrotas em 12 rodadas, um ponto atrás do nono colocado Mirassol.