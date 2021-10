Colômbia é anunciada como sede da Copa América feminina de 2022

O Brasil é o atual tricampeão da Copa América feminina. A seleção brasileira conquistou seu sétimo título na última edição do torneio, em 2018. O Chile ficou com o vice na ocasião.

"A Colômbia fará uso das melhorias introduzidas nos seus estádios para uma competição internacional de alto nível. Estamos trabalhando pelo desenvolvimento do futebol feminino", escreveu o dirigente no Twitter.

Segundo Domínguez, um prêmio adicional de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões) será distribuído entre as equipes participantes.

