Cheio de problemas, Flamengo encara o Barcelona de Guyaquil pela Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cheio de problemas dentro e fora de campo, o Flamengo encara nesta terça (22) o Barcelona de Guyaquil (EQU), às 19h15, no Monumental, pela Copa Libertadores. No Rio, vitória rubro-negra por 3 a 0.

Na última rodada, o Rubro-negro foi goleado por 5 a 0 pelo Independiente del Valle (EQU), resultado que sacudiu as estruturas do clube e deixou o técnico Domènec Torrent no fogo cruzado.

FLAMENGO EM APUROS

Sob o comando de Domènec, o Fla ainda busca afirmação e o treinador enfrenta algumas cornetas, sobretudo após a goleada.

O espanhol tem muitas baixas após um surto de covid-19 e terá de quebrar a cabeça para montar o time. A maré está tão complicada que até um vulcão atrapalhou a programação do elenco no Equador.

BAIXAS E RETORNOS

O coronavírus tirou de combate Isla, Filipe Luís, Diego, Vitinho, Bruno Henrique, Michael e Matheuzinho. Gabigol se lesionou e dificilmente joga. Diego Alves e Pedro Rocha ficaram em tratamento no Rio. Gustavo Henrique, por sua vez, está suspenso.

O clube tenta trazer a tempo o lateral João Lucas, o zagueiro Natan, e os atacantes Muniz e Guilherme Bala.

ARBITRAGEM

O juiz será o peruano Diego Haro. Ele será assistido por Jonny Bossio e Michael Orue, também da Peru.

BARCELONA

Burrai; Castillo, Aimar, Riveros e Vallecilla; Marques, Piñatares, Martínez e Arroyo; Díaz e Angulo (Alvez). Técnico: Fabián Bustos

FLAMENGO

César; Arão, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta; Pedro e Lincoln. Técnico: Domènec Torrent

Estádio: Monumental de Barcelona, em Guayaquil, Equador

Horário: 19h15 desta terça

Árbitro: Diego Haro (PER)