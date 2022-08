Ceni ganha mais opções no São Paulo e deve ter Bustos pela primeira vez contra Red Bull Bragantino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo volta a campo neste domingo (14), contra o Red Bull Bragantino, às 16h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo (SP), buscando quebrar o incômodo jejum de seis jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Para isso, o técnico Rogério Ceni terá um número de desfalques reduzido e poderá contar com o atacante Nahuel Bustos pela primeira vez.

Apesar de não entrar em campo desde 19 de junho, quando atuou pelo Girona-ESP, Bustos teve a semana inteira de preparação para poder estar apto a ser relacionado por Ceni para o duelo contra o Bragantino.

Com o argentino, Ceni poderá escolher entre formar uma dupla com Calleri, ou optar por descansar o camisa 9 e ter Luciano e Bustos na frente. Além dos dois, Ceni terá à disposição Patrick e Nikão, dois jogadores que o técnico tem usado também na função de atacante.

Um fator que pode pesar para que Bustos, e também Marcos Guilherme, sejam escalados é que eles não estão inscritos na Copa do Brasil. Portanto, não podem jogar contra o América-MG, na próxima quinta-feira (18), aumentando as chances de que possam atuar diante do Red Bull neste final de semana.

Outro ponto positivo no clube nos últimos dias é a recuperação de jogadores que estavam entregues ao Reffis, em recuperação. Ceni sofreu com os desfalques no mês passado, em especial no empate com o Internacional, fora de casa, quando mandou a campo uma equipe recheada de garotos das categorias de base, sobretudo na defesa.

De todos os lesionados que ficaram de fora recentemente, Miranda, Nikão, Patrick, Andrés Colorado, Reinaldo e Alisson estão liberados e dão mais opções a Ceni para escalar o time.

Rafinha, com um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita, ainda é dúvida para o jogo de domingo. André Anderson, com dores musculares, e Luan, ainda completando a transição física para o gramado, seguem fora.

O goleiro Jandrei fez nesta sexta-feira (12) atividades leves no gramado com o preparador de goleiros Octavio Ohl no CT. A esperança no São Paulo é que Jandrei volte a tempo de ser titular contra o América-MG, pela Copa do Brasil, já que Felipe Alves não pode jogar o torneio. Se não puder contar com Jandrei, Thiago Couto deverá ser o titular diante do Coelho.

Os únicos problemas então seriam Luan, que ainda não completou toda a transição para o campo, além de Rafinha e André Anderson, em recuperação, e Arboleda e Caio, que precisaram passar por cirurgia, e só voltam no ano que vem.

"Eu acho que tem que ser valorizado muito os atletas que estão aqui hoje. Eles têm ajudado bastante a instituição. De todas as maneiras possíveis. Acho que eles estão dando tudo. Nem sempre jogamos um futebol excepcional, mas eles deixam tudo dentro de campo em cada jogo. Estamos competindo sempre no limite a cada jogo. E isso eu tenho certeza que nunca vai faltar reconhecimento do torcedor em relação a isso", elogiou Rogério Ceni, após a classificação à semifinal da Copa Sul-Americana ao eliminar o Ceará.

Uma possível escalação inicial do São Paulo tem: Felipe Alves; Diego Costa, Luizão e Léo; Igor Vinícius (Moreira), Gabriel Neves, Galoppo, Patrick (Alisson) e Welington; Luciano (Calleri) e Bustos.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, não poderá contar com o zagueiro Natan, que cumpre suspensão, e com os atacantes Ytalo e Alerrandro, que seguem no departamento médico. O zagueiro Douglas Mendes e o atacante Werik Popó, recém-contratados e regularizados nesta sexta-feira ainda não devem entrar em campo.

Portanto, uma possível escalação inicial do técnico Maurício Barbieri tem: Cleiton; Aderlan; Léo Ortiz, Lomónaco e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran (Praxedes); Helinho, Jan Hurtado e Artur.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (12)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Transmissão: TV Globo e Premiere