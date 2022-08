Amazonense série B tem Parintins FC x Sul América neste sábado

No domingo, a 5ª rodada tem jogo entre Unidos da Alvorada e Tarumã, no estádio Ismael Benigno, a partir das 15h.

O Parintins, com 4 pontos e saldo de 3 gols, está em 6º lugar na tabela de classificação da série B, enquanto o Sul América tem 3 pontos e ocupa o 8º lugar, com saldo negativo de 5 gols, informa a Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Manaus/AM – O Campeonato Amazonense série B 2022 tem o terceiro jogo da 5ª rodada neste sábado, dia 13, com partida no estádio Francisco Garcia, no Rio Preto da Eva – a partir das 16 horas, entre Parintins FC e Sul América.

