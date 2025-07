CBF divulga áudios do VAR de Corinthians e Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou na manhã desta quinta-feira (31) a análise do VAR nos dois lances polêmicos da vitória desta quarta-feira (30) do Corinthians por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na Neo Química Arena, pela ida das oitavas da Copa do Brasil.

GÓMEZ IMPEDIDO NA JOGADA DO GOL ANULADO DE MAURÍCIO

O VAR acusou impedimento milimétrico de Gómez no que seria o gol de empate do Palmeiras. A linha traçada pela tecnologia na cabine da arbitragem de vídeo, comandada por Braulio da Silva Machado, causou polêmica.

"Decisão em campo: gol. Vamos ao momento do contato com a bola, vamos traçar a linha. É o jogador 14 o defensor, sobe até o ombro. Agora o atacante, é a cabeça dele, triangula aí. Pode subir... Preciso confirmar o frame. Vamos ver se o jogador interfere... Ok, interfere", disse Braulio antes de informar Wilton Pereira Sampaio, árbitro de campo, sobre a marcação do impedimento.

"Revisão factual: o jogador do Palmeiras está em posição de impedimento e interfere diretamente na jogada", disse .Braulio da Silva Machado, responsável pelo VAR

PÊNALTI EM MEMPHIS

O VAR também interveio para sugerir revisão em pênalti de Gómez em Memphis. O defensor palmeirense acertou a canela do adversário no momento do chute. Wilton Pereira Sampaio foi ao revisor e mudou a decisão de campo, assinalando pênalti e amarelando o paraguaio. A cobrança foi desperdiçada por Yuri Alberto.

VAR: "No momento do chute tem uma ação de bloqueio. Situação para mim é: o atacante chuta a bola, o defensor tem ação de bloqueio... Vamos frame a frame para ver o ponto de contato, vamos ver quem joga a bola, a bola ainda está em disputa..."

AVAR: Ele evita o atacante de chutar...

"Vou recomendar revisão por possível pênalti, o defensor em ação de bloqueio atinge com a sola antes de o atacante chutar a bola. Vamos te mostrar o ponto de contato da sola do defensor na canela do atacante quando ele vai realizar o chute", afirmou Braulio da Silva Machado, VAR.

"Memphis chuta e ele mete a trava na canela dele. Eu vou voltar, para mim é temerário. Vou voltar com tiro penal e amarelo ao defensor. Ok, Braulio, está claro para mim", disse Wilton Pereira Sampaio, árbitro principal.