Cássio chega a 31 pênaltis defendidos com a camisa do Corinthians

Cássio alcançou outra marca simbólica neste sábado: chega a sete disputas por pênaltis com, no mínimo, uma defesa;

Ao todo, o camisa 12 chega a 31 penalidades defendidas na meta do Timão, o líder na história do clube neste quesito;

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com as duas defesas que ajudaram o Corinthians a bater o América-MG e garantir a vaga na semifinal da Copa do Brasil, o goleiro Cássio chegou a 31 cobranças defendidas com a camisa alvinegra.

