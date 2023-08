Cano marca no dia do nascimento da filha, e Fluminense vira sobre o América

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o América-MG, de virada, neste sábado (19), no Maracanã, e voltou ao G4 do Brasileiro. O triunfo por 3 a 1 aconteceu com gols de John Kennedy, Cano e Arias, enquanto Felipe Azevedo abriu o placar.

O segundo gol do time das Laranjeiras foi marcado pelo argentino, que fez um "L duplo" na comemoração. Na manhã deste sábado nasceu Leonella, irmã de Lorenzo.

Com o resultado, o Tricolor foi a 34 pontos e retorna ao primeiro pelotão do campeonato. O Coelho, por outro lado, permanece com 10 e na lanterna.

Na próxima rodada, o time de Fernando Diniz vista o Athletico-PR, enquanto a equipe mineira recebe o São Paulo.

O Fluminense, porém, volta a campo antes. Na quinta-feira, recebe o Olimpia no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O JOGO

Equilíbrio. Em casa, o Fluminense começou o jogo tentando pressionar a saída de bola do América-MG, e até conseguiu criar algumas chances. Mas, com uma transição defensiva mais lenta, viu o adversário construir boas oportunidades. O Coelho ganhou muitas disputas no meio de campo, o que dificultou a vida do Tricolor na busca por espaços ofensivos.

Pressão. Na reta final do primeiro tempo, os visitantes tiveram boa presença no campo de ataque e Mastriani perdeu sem goleiro, após Fábio falhar na saída.

Preocupa? O lateral-esquerdo Marcelo ficou apenas 12 minutos em campo, e foi substituído ao apontar dores na coxa. Diogo Barbosa entrou na vaga do camisa 12.

Na bronca. O Flu deixou o campo na bronca com a arbitragem. Jogadores e comissão técnica reclamaram de um pênalti em cima do Lima, em lance que o meia persistiu e finalizou, e Maidana afastou a bola em cima da linha.

Gol lá e gol cá. O segundo tempo começou agitado. Logo aos 6 minutos, o América-MG conseguiu boa trama e abriu o placar com Felipe Azevedo. A vantagem não durou muito. Pouco depois, Keno achou John Kennedy na área e o atacante igualou o marcador.

Virada com gol do papai. O Fluminense conseguiu a virada com o artilheiro Cano. Ele mudou um pouco a comemoração e fez o L! com dois dedos na vertical, em homenagem aos filhos Leonella e Lorenzo.

Administrou e fez mais um. Com a vantagem no placar, o time tricolor passou a ficar mais com a bola e evitar espaços para contra-ataques. Aos poucos, teve espaço e Arias fez mais um para o time das Laranjeiras.

LANCES IMPORTANTES

Primeira chance. Aos 7 minutos do 1º tempo, Rodrigo Varanda finalizou e Fábio espalmou. No rebote, Juninho mandou por cima.

Resposta. Aos 8 minutos do 1º tempo, André arrisocu de fora da área e a bola passou perto da trave direita do gol do América-MG.

Quase! Aos 22 minutos do 1º tempo, Danilo Avelar cruzou, Mastriani se antecipaou e cabeceou com força. A bola passou raspando o travessão do gol de Fábio.

Salvou. Aos 30 minutos do 1º tempo, Ganso cobrou escanteio e Cano apareceu na segunda trave para finalizar. Cavichioli mandou para escanteio.

Sem goleiro! Aos 43 minutos do 1º tempo, Fábio saiu jogando errado e a bola sobrou nos pés de Mastriani. Sem goleiro, o atacante bateu tentando tirar do zagueiro Nino, mas mandoi para fora.

0x1. Aos 6 minutos do 2º tempo, Varanda recebeu na esquerda e cruzou. Felipe Azevedo achou espaço na defesa e bateu de primeira para abrir o placar.

1x1. Aos 13 minutos do 2º tempo, Keno recebeu na esquerda passou pela marcação e cruzou. John Kennedy surgiu nas costas de Maidana e empatou no Maracanã.

2x1. Aos 20 minutos do 2º tempo, a bola sobrou para Germán Cano que, sem marcação, fez o gol da virada.

Arriscou. Aos 34 minutos do 2º tempo, Keno recebeu bola longa na ponta esquerda, cortou para dentro e finalizou. Cavichiolli fez a defesa.

3x1. Aos 43 minutos do 2º tempo, Arias ganhou a bola, bateu rasteiro e mandou no cantinho de Cavichioli, fazendo o terceiro da equipe das Laranjeiras.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 3 x 1 América-MG

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Martinelli) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Lima (John Kennedy) e Ganso (Leo Fernández); Arias, Keno (Marlon) e Cano. T.: Fernando Diniz

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Marcinho, Burgos, Iago Maidana e Danilo Avelar (Marlon); Javier Méndez (Alê), Juninho e Emmanuel Martínez; Felipe Azevedo (Mikael), Mastriani (Pedrinho) e Rodrigo Varanda (Everaldo). T.: Fabián Bustos

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA / SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA / PR)

Cartões amarelos: Arias (FLU); Everaldo (AME)

Gols: Felipe Azevedo, do América-MG, aos 6min 2ºT; John Kenedy, do Fluminense, aos 13min 2ºT; Cano, do Fluminense, aos 20min 2ºT; Arias, do Fluminense, aos 43min 2ºT