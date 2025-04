Bruno Henrique pode ser banido ou preso por até seis anos, explica advogado

No âmbito esportivo, o caso será avaliado pelo STJD, e a punição pode chegar a dois anos de suspensão, com possibilidade de banimento em caso de reincidência.

O jogador poderá responder simultaneamente na Justiça Comum e na Justiça Desportiva. Na esfera criminal, foi enquadrado no Art. 200 da Lei Geral do Esporte, que prevê de 2 a 6 anos de prisão e multa. Ele também pode ser acusado de estelionato e organização criminosa.

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por fraude em competição esportiva. A investigação aponta que ele teria forçado um cartão amarelo em jogo contra o Santos, em novembro de 2023, para beneficiar apostadores. Outras nove pessoas, incluindo familiares do jogador, também foram indiciadas.

