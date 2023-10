Briga entre torcedores do Flamengo e Vasco deixa ao menos um morto

Um confronto entre as torcidas organizadas do Flamengo e do Vasco resultou na morte de pelo menos uma pessoa na tarde de domingo (22) no Rio de Janeiro, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar. Os dois clubes se enfrentaram no Maracanã em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, com o clássico terminando com a vitória do Flamengo por 1 a 0.

Segundo a Folha de São Paulo, o incidente fatal ocorreu antes da partida, nas proximidades da estação ferroviária do bairro de Cosmos, localizado na zona oeste do Rio. Testemunhas relataram ter ouvido disparos de arma de fogo enquanto estavam a bordo de trens. Cinco pessoas foram levadas para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, também na zona oeste, por equipes do Corpo de Bombeiros e outras pessoas presentes no local. Infelizmente, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar. A identidade da vítima não foi divulgada, e não foi confirmado se ela tinha ligações com torcidas organizadas.

Segundo a Polícia Militar, um total de 76 pessoas foram conduzidas ao Juizado Especial do Torcedor no Rio devido a ocorrências relacionadas a torcidas organizadas neste domingo, incluindo o incidente em Cosmos. Além disso, a corporação apreendeu objetos como cabos de madeira, rojões e soco-inglês em diversas áreas da cidade antes do jogo. Essas apreensões faziam parte das operações para evitar confrontos entre as torcidas organizadas.

A Polícia Militar também comunicou por meio de uma rede social (ex-Twitter) que reforçou a segurança nos arredores do Maracanã e no estádio Nilton Santos, onde o Botafogo e o Athletico-PR jogaram sem público o restante da partida que havia sido interrompida no sábado (21) devido a problemas no fornecimento de energia elétrica. O duelo terminou em empate, com o placar de 1 a 1.