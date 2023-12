Bragantino perde por 2 a 1 para o Fortaleza mas garante última vaga na Libertadores

O empate do Atlético-PR com o Cruzeiro garantiu que o Massa Bruta já esteja matematicamente classificado para a pré-Libertadores, conquistando a última vaga na competição continental, e ainda tem chance de alcançar o G4, que dá vaga direta na fase de grupos.

O Fortaleza venceu por 2 a 1 o Red Bull Bragantino na noite desta quinta-feira (30), pela 36ª rodada do Brasileirão, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.