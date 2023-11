Botafogo leva empate do Bragantino nos acréscimos e Palmeiras fica na ponta

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo até conseguiu ficar a maior parte do jogo em vantagem neste domingo (12). Mas se não cedeu a virada para o Red Bull Bragantino, levou o empate aos 51 minutos do segundo tempo. O placar por 2 a 2 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, foi ruim para os dois. Mas é ainda pior para o contexto do alvinegro, que perdeu a liderança do Brasileirão.

Thiago Borbas com dois gols, foi o protagonista da partida. Ele marcou tanto no começo da partida, quanto nos acréscimos, salvando o Bragantino da derrota e evitando um prejuízo ainda maior para o time da casa na perseguição ao líder Palmeiras.

O Botafogo, por outro lado, chegou ao sexto jogo sem vencer no Brasileirão, apesar não ter perdido desta vez. Só que o gosto amargo é similar, já que a vitória esteve nas mãos até os instantes finais.

O Brasileirão no momento tem o Palmeiras na ponta, com 62 pontos, e o Botafogo em segundo, com 60. O Red Bull Bragantino ficou com 59, em quarto.

Os próximos jogos de Red Bull Bragantino e Botafogo serão os atrasados de rodadas passadas, já depois da data Fifa, no dia 23 de novembro. O alvinegro visita o Fortaleza, no Castelão, enquanto o time paulista vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo.

Foi o último jogo de Lúcio Flávio como técnico interino do Botafogo. Ele mesmo disse antes da partida que Tiago Nunes chega nesta semana para assumir a equipe.

Botafogo começa mal

Parecia que o roteiro restrito a frustrações para o Botafogo seguiria abalando o Botafogo. Não deu nem para aquecer direito. O Red Bull Bragantino saiu em vantagem com dois minutos e meio de bola rolando.

Como? Uma recomposição mal feita, espaço para finalização de Vitinho e desatenção ao rebote, que ficou limpo para Thiago Borbas.

Detalhe do azar: Lucas Perri chegou a tocar na bola (defesa complicada), mas ela explodiu na trave, tocou nas costas do goleiro e o uruguaio fez (talvez) o gol mais fácil da vida dele.

Para piorar, o Botafogo ainda perdeu Tiquinho Soares, machucado. O atacante tentou finalizar de fora da área, sentiu e foi substituído ainda aos 19 minutos de jogo.

Parada e virada

A parada técnica mudou o enredo do jogo. Parece que o Bragantino se desligou, enquanto o Botafogo achou os caminhos para o gol.

Três minutos após a pausa para recuperação do calor, o Victor Sá esquentou o confronto com um belo chute de fora da área. Cleiton ficou estático, enquanto a bola passou entre os dois marcadores do ponta-esquerda alvinegro.

Dois minutos depois do empate, já aos 36 do primeiro tempo, a virada do Botafogo. Juninho Capixaba afastou mal dentro da área e deu um presente para Eduardo.

Pressão e empate no fim

O segundo tempo teve um Bragantino mais assíduo no ataque. Pedro Caixinha não queria que o time diminuísse a intensidade, preservando a organização da equipe — ponto forte na campanha deste ano.

O Botafogo, por outro lado, nitidamente mudou de estratégia. O time parecia mais atento à necessidade de marcar e disposto a não ceder mais pontos em jogos nos quais constrói vantagem.

Mesmo quando perdeu Tchê Tchê, Eduardo e Júnior Santos, o acerto na marcação até pareceu melhorar, já que Danilo Barbosa e Gabriel Pires entraram ligados e dedicados. Até a Diego Hernández, outro que entrou no segundo tempo, conseguiu aparecer para levar perigo no ataque em pelo menos duas situações.

O Bragantino, por outro lado, foi parando em Perri e no bloqueio alvinegro. O tempo passou e parecia que a vitória seria mesmo do Botafogo. Mas Thiago Borbas apareceu na área, ganhou da defesa e, de cabeça, empatou o jogo, já aos 51 minutos do segundo tempo.

Ao fim, foi mais uma jornada cruel para o Botafogo, que agora tenta reagir não mais como líder.

Outros lances importantes

Colocada! Logo aos 2 minutos do segundo tempo, Eduardo Sasha quase faz um belo gol, arriscando de longe, em um chute colocado. A bola passou à direita de Perri. Muito perto.

Que isso! Aos quatro minutos, a batida de escanteio voa para a área do Botafogo. A defesa não afasta, Perri sai esquisito, mas deixou o pé para evitar que a cabeçada de Sasha entrasse. Foi por pouco!

Quase o terceiro! Jogada de Victor Sá pela esquerda, a bola vai para Diego Hernández, que chuta e Cleiton defende. Na sobra, Gabriel Pires bate e a bola explode em Jadsom, aos 19 minutos do segundo tempo.

Perigo! Já eram 48 minutos do segundo tempo quando Alerrandro recebeu na meia-lua, conseguiu finalizar mesmo pressionado por Adryelson, mas a bola foi por cima.

FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 2 x 2 BOTAFOGO

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data/Hora: 12/11/2023, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA)

Cartões amarelos: Realpe, Matheus Fernandes (RBB); Diego Hernández, Marçal (BOT)

Gols: Thiago Borbas, do Bragantino, aos 2 minutos do primeiro tempo; Victor Sá, do Botafogo, aos 34 minutos do primeiro tempo; Eduardo, do Botafogo, aos 36 minutos do primeiro tempo; e Thiago Borbas, do Bragantino, aos 51 minutos do segundo tempo.

Red Bull Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado (Luan Cândido), Realpe (Matheus Fernandes), Léo Ortiz e Juninho Capixaba (Alerrandro); Jadsom, Lucas Evangelista, Vitinho (Sorriso), Mosquera e Eduardo Sasha (Bruninho); Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

Botafogo: Lucas Perri, Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Diego Hernández) e Eduardo (Gabriel Pires); Victor Sá (Hugo), Júnior Santos (Danilo Barbosa) e Tiquinho Soares (Diego Costa). Técnico: Lúcio Flávio.