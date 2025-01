Botafogo é o time do mundo com mais jogos em 2024

O Botafogo encerrou 2024 como o time que mais jogou no mundo, segundo levantamento do SofaScore. Ao longo dos 12 meses, o Glorioso entrou em campo 75 vezes, superando qualquer outra equipe do planeta.

Para comparação, o Real Madrid, que venceu a Champions League e enfrentou o Botafogo na Copa Intercontinental, disputou apenas 57 partidas no mesmo período, ocupando a 28ª posição no ranking global de jogos.

O extenso calendário do futebol brasileiro foi novamente alvo de críticas, já que os 17 clubes com mais partidas no ano são brasileiros, todos participantes da Série A. O Botafogo, campeão do Brasileirão e da Libertadores, lidera a lista, mas também enfrentou desgaste, sendo eliminado nas quartas de final da Copa Intercontinental pelo Pachuca-MEX, que sequer figura entre os 40 clubes com mais jogos.

Outros destaques do levantamento incluem o Atlético-MG, finalista da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, além de ter chegado à decisão do Campeonato Mineiro. O Galo, junto a Flamengo, Fortaleza e Athletico-PR, disputou 73 jogos, ficando em segundo lugar no ranking global.

Entre os clubes fora do Brasil, o PAOK, da Grécia, aparece como o primeiro com mais partidas, somando 61 jogos em 2024. Este número é o mesmo alcançado por Vasco, Vitória e Atlético-GO, que disputaram apenas a Copa do Brasil e o Brasileirão no segundo semestre.

Veja o ranking dos clubes que mais jogaram

Botafogo – 75 jogos

Atlético-MG – 73 jogos

Athletico-PR – 73 jogos

Fortaleza – 73 jogos

Flamengo – 73 jogos

Corinthians – 72 jogos

Red Bull Bragantino – 70 jogos

Bahia – 69 jogos

Cuiabá – 68 jogos

São Paulo – 68 jogos

Fluminense – 67 jogos

Grêmio – 67 jogos

Palmeiras – 67 jogos

Cruzeiro – 64 jogos

Internacional – 64 jogos

Juventude – 62 jogos

Vasco – 61 jogos

Atlético-GO – 61 jogos

Vitória – 61 jogos

PAOK, Grécia – 61 jogos

Criciúma – 60 jogos

América, México – 59 jogos

Union Saint-Gilloise, Bélgica – 58 jogos

Atalanta, Itália – 58 jogos

Boca Juniors, Argentina – 58 jogos

Club Brugge, Bélgica – 58 jogos

Gent, Bélgica – 58 jogos

Manchester City, Inglaterra – 57 jogos

Liverpool, Inglaterra – 57 jogos

Real Madrid, Espanha – 57 jogos

Fiorentina, Itália – 57 jogos

River Plate, Argentina – 57 jogos

Celtic, Escócia – 57 jogos

Atlético de Madri, Espanha – 56 jogos

Al-Ahly, Egito – 56 jogos

Racing, Argentina – 56 jogos

Olympiakos, Grécia – 56 jogos

Sporting, Portugal – 56 jogos

Rangers, Escócia – 56 jogos

Chelsea, Inglaterra – 56 jogos