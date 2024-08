Botafogo é multado por episódio com bonecos enforcados antes de jogo contra

Além disso, durante a mesma partida, o gandula Vinícius Neves Espínola foi expulso por atrasar o reinício do jogo e recebeu uma suspensão de 30 dias. A decisão pode ser recorrida ao Pleno do STJD.

Os bonecos, que tinham como objetivo provocar, foram pendurados por torcedores não identificados em frente ao Setor Sul do Estádio Nilton Santos, destinado à torcida visitante. Eles foram removidos cerca de três horas antes do início da partida.

O Botafogo foi multado em R$80 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta segunda-feira (19), devido ao caso envolvendo bonecos enforcados com os rostos da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. O episódio ocorreu antes do jogo entre Botafogo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro, em 17 de julho.

