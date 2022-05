Borussia Dortmund homenageia Haaland em vitória no Alemão

Contratado pelo Borussia Dortmund no meio da temporada 2019/20, Erling Haaland disputou 89 partidas pelo clube alemão e marcou 86 gols, além de distribuir 19 assistências. Nesse período, o novo atacante do Manchester City foi campeão da Copa da Alemanha.

Ovacionado pelos torcedores que lotaram o Signal Iduna Park, Haaland retribuiu o carinho com aquilo que sempre fez no Borussia Dortmund: gols. De pênalti, ele empatou a partida para os donos da casa, que venceram o Hertha Berlin de virada - Moukoko fez o segundo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antes da vitória por 2 a 1 sobre o Hertha Berlin, neste sábado (14), pelo Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund organizou uma homenagem para Erling Haaland, que vai defender o Manchester City na próxima temporada. O jogador recebeu um quadro com os dizeres "Obrigado, Erling!" e um buquê de margaridas - que têm as cores do time.

