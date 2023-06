Bia Haddad seguirá no top 10 do ranking após derrota de russa em final

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Bia Haddad Maia seguirá no top 10 da WTA por mais uma semana. Rival que poderia alcançá-la no ranking perdeu em final. A russa Veronika Kudermetova foi derrotada na decisão do WTA de St.Hertogrnbosh para a compatriota Ekaterina Alexandrova.

Kudermetova, atual 14ª do ranking da WTA, poderia ultrapassar os pontos de Bia com o título do torneio disputado na Holanda.

No entanto, o revés por 2 sets a 1 (6-4, 4-6 e 7-6) fez com que Kudermetova se limitasse aos 2600 pontos — enquanto Bia se mantém no Top 10 com 2690.

Brasileira perderá posição no Top 10. Bia não disputará o WTA de Birmingham, programado para começar amanhã, na Inglaterra. A tenista optou por se recuperar de uma dor forte sofrida na semana passada em Nottingham, com o foco em Wimbledon.