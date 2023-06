Bia Haddad duela com Iga Swiatek por vaga na final de Roland Garros

Para ter chances contra a número um do mundo, Haddad espera estar em um bom dia em seu saque. Nesta temporada, ela venceu 70,8% dos pontos nos quais acertou o primeiro serviço. Quando teve de jogar com o segundo, levou a melhor em 49,6%.

O público brasileiro tem três opções para acompanhar a partida. Ela será exibida no SporTV 3, na ESPN 2 e no serviço de streaming Star+.

SÃO PAULO/SP - Beatriz Haddad Maia entra em quadra nesta quinta-feira (8) na tentativa de avançar à final do Aberto da França. Número 14 do mundo, a brasileira enfrentará a líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek na quadra central do complexo de Roland Garros, a Philippe Chatrier.

