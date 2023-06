Quem é Iga Swiatek, rival de Bia Haddad em Roland Garros

Ela tem três títulos de Grand Slam. Além dos dois de Roland Garros, Iga conquistou o US Open do ano passado. A polonesa bateu Ons Jabeur na final, justamente a adversária de Bia Haddad venceu nas quartas deste RG.

É atualmente a mais jovem a ser bicampeã do Aberto da França —2020 e 2022— desde Monica Seles, que venceu o segundo título do torneio aos 18 anos, em 1991.

Apesar da dificuldade da partida, a tenista brasileira pode se apegar ao retrospecto. No único confronto entre as duas, a tenista do Brasil conseguiu a vitória por 2 sets a 1, no WTA 1000 de Toronto, no ano passado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.