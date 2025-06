Austrália derrota a Arábia Saudita e garante vaga na Copa do Mundo

Com 19 pontos, a Austrália terminou em 2º lugar no Grupo C. A Arábia Saudita, em 3º, disputará a repescagem. Desde que passou a disputar as Eliminatórias Asiáticas em 2006, a Austrália se classificou para todos os Mundiais e agora vai à sua sétima Copa, sendo a sexta consecutiva.

A Austrália garantiu vaga na Copa do Mundo ao vencer a Arábia Saudita por 2 a 1 nesta terça-feira (10), pelas Eliminatórias da Ásia. Mesmo saindo atrás, os Socceroos viraram com gols de Metcalfe e Duke, e o goleiro Mathew Ryan defendeu um pênalti decisivo.

