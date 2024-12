Atlético-MG anuncia contratação de Cuca, que terá 4ª passagem pelo clube

"Técnico mais vitorioso da história do clube, Cuca está de volta ao Galo! Esta será a quarta passagem do treinador pelo Atlético, onde comandou o time em grandes conquistas como o Triplete de 2021 (Brasileirão, Copa do Brasil e Mineiro) e a Libertadores de 2013, além dos Estaduais de 2012 e 2013, totalizando seis títulos", disse o Atlético-MG, em postagem nas redes sociais.

O clube chega ao nome depois de não conseguir fechar com Luis Castro e Pedro Caixinha, O nome do português António Oliveira também foi cogitado.

Cuca tem um aproveitamento de 62,4% sob comando do Atlético-MG: são 234 jogos ao todo, com 134 vitórias, 55 empates e 55 derrotas.

