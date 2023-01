Atletas amazonenses são selecionados para atuar em times nacionais

Claudio Alberto e José Emanuel foram contemplados com passagens áreas para participar da Copinha 2023, integrados ao time do Fast Clube



Com apoio do Governo do Amazonas por meio do patrocínio com passagens áreas ao time do Fast Clube, os atletas Claudio Alberto e José Emanuel foram destaques na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com visibilidade na competição, os amazonenses, agora, estarão atuando em times nacionais.



Destaque no Campeonato Amazonense Sub-17, o atacante Claudio Alberto comentou a emoção de fazer parte do Fluminense Football Club. O jogador ficará em treinamento no período de dois meses no Rio de Janeiro.



“A emoção é grande por ter sido visto por clubes nacionais de futebol. Agora, é me adaptar o mais rápido possível para tentar realizar o sonho de se tornar um jogador profissional. Agradeço o apoio recebido do Governo do Amazonas por ter possibilitado que nosso time chegasse a Copa São Paulo”, destacou o atacante Claudio Alberto.



Outro craque selecionado foi o lateral-direito José Emanuel, natural do município de Anori, Amazonas. O jogador atuará no time Araçatuba de São Paulo e já disputará o Campeonato Paulista Sub 23 pelo clube.



“Estou com uma expectativa boa para essa nova fase, principalmente para alcançar o objetivo do clube que será o campeonato Paulista Sub-23, e levar o nome do Amazonas como jogador profissional. Isso me dá orgulho. Acredito que posso motivar novos jogadores a alcançarem os seus sonhos com persistência e foco”, comentou o lateral-direito José Emanuel.



Voo Campeão



Revelando atletas promissores, o Projeto Voo Campeão, coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), investiu no ano de 2022 mais de 450 passagens áreas, viabilizando aos esportistas amazonenses participarem de competições nacionais e internacionais em diversas modalidades.