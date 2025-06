Arthur Cabral assina contrato com Botafogo até dezembro de 2028

Arthur custou cerca de R$ 95 milhões ao Botafogo e deve ser um dos principais nomes do time no Mundial de Clubes da Fifa. O craque que foi revelado pelo Ceará já jogou no Palmeiras e durante carreira no exterior atuou pelo Fiorentina, na Itália e pelo Basel, na Suíça.

O atacante Arthur Cabral deixou o Benfica, em Portugal e agora é novo reforço do Botafogo. Após uma série de tentativas de negociação, finalmente o jogador chegou a um acordo com o clube e assinou contrato de três anos e meio na manhã deste domingo (8).

