Kaio Jorge diz que saída de Dudu foi 'exemplo para o grupo fechar a boca'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kaio Jorge apontou um "exemplo" na conturbada saída de Dudu do Cruzeiro. O jogador rescindiu seu contrato com o time mineiro após polêmicas entre ele e o técnico Leonardo Jardim.

"Em alguns momentos o Dudu se mostrou um pouco insatisfeito com a diretoria e com o treinador. Então, eles acabaram resolvendo da forma que tinha que ser. Foi um exemplo também para o grupo para fechar a boca e trabalhar", disse Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro, à ESPN.

Que continuou: "Nós estamos bem cientes do que é o Cruzeiro hoje, um clube organizado e que tem uma diretoria que nos ajuda o tempo todo e está sempre presente. Eles nos dão total confiança para desempenharmos o melhor dentro de campo"

A saída de Dudu

O atacante se incomodou após ser reserva com Leonardo Jardim. Depois da derrota para o Palestino, no dia 24 de abril, Dudu questionou o motivo de ficar no banco e não jogou mais.

"Não estou me sentindo bem. É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda e depois começa a ser reserva. No meu modo de ver, eu estava vindo numa sequência boa. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time, mas a gente respeita a opinião. É continuar trabalhando para fazer o melhor e retomar a posição. Se não for para retornar, é torcer para os jogadores fazerem bons jogos', disse Dudu, após Palestino x Cruzeiro

A "crise" foi agravada após gesto de Pedro Lourenço, dono da SAF do clube. Perguntado por um torcedor antes do jogo contra o Vasco, quando Dudu já estava afastado, ele sinalizou que o atleta deveria deixar o elenco.

Dudu e Cruzeiro negociaram e romperam o contrato. O jogador abriu mão de parte do que teria a receber pela multa estipulada em caso de rompimento do contrato.

O jogador acertou com o Atlético-MG até o fim de 2027 e reencontra o técnico Cuca e outros ex-companheiros de Palmeiras. O jogador viveu parte do seu auge sob o comando no Alviverde Paulista e também levantou taças atuando ao lado de Rony e Gabriel Menino, por exemplo.